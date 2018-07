Berlin (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat zu einem gemeinsamen Vorgehen der regierungstreuen Armee und der moderaten Kräfte in Syrien gegen die Terrormiliz Islamischer Staat aufgerufen. Es müsse endlich Schluss damit sein, dass sich die syrische Armee, die Freie Syrische Armee und moderate Milizen-Gruppen im Drei-Fronten-Krieg verschleißen, statt gemeinsam gegen ISIS zu kämpfen, so Steinmeier. "Wir müssen jetzt alle zusammenbringen, die gegen ISIS sind", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag".

