Kairo (AFP) Mit modernen Methoden will Ägypten die Theorie überprüfen, die legendäre Nofretete liege in einer Geheimkammer im Grabmal des Pharaos Tutanchamun begraben. Von Donnerstag bis Samstag werde mit besonders leistungsfähigen Radargeräten und Infrarot-Wärmekameras überprüft, ob es in den Gemäuern von Tutanchamuns Grab geheime Grabkammern gebe, teilte der Minister für antike Kulturgüter, Mahmud Eldamati, am Montag in Kairo mit.

