Buenos Aires (AFP) Mit einer Niederlage für das Regierungslager endet nach zwölf Jahren die Ära Kirchner in Argentinien: Der wirtschaftsliberale Oppositionskandidat Mauricio Macri gewann am Sonntag mit knappem Vorsprung die Präsidenten-Stichwahl gegen seinen Konkurrenten Daniel Scioli von der Regierungspartei Front für den Sieg (FPV). Der 56-jährige bisherige Bürgermeister von Buenos Aires wird somit am 10. Dezember die Amtsgeschäfte von der scheidenden Staatschefin Cristina Kirchner übernehmen.

