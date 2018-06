Brüssel (AFP) Nach einer Serie von Antiterror-Razzien und der Festnahme von 16 Menschen hat die belgische Polizei am Montag ihre Fahndung nach einem der Verdächtigen der Anschläge in Paris und weiteren mutmaßlichen Extremisten fortgesetzt. "Es ist klar, dass die Aktion noch nicht beendet ist", sagte der belgische Innenminister Jan Jambon am Montag im Rundfunksender RTBF. Er wollte Medienberichte nicht kommentieren, wonach der seit den Anschlägen von Paris am 13. November gesuchte Salah Abdeslam Richtung Deutschland geflüchtet sei.

