Shanghai (AFP) Nach einer vier Monate langen Zwangspause infolge massiver Kursverluste wagen sich in China wieder einige Unternehmen an die Börse, darunter ein Sprengstoffhersteller. Kailong Chemical, Hersteller für Sprengmittel im Bergbau, gab am Montag seinen Börsenstart in der nächsten Woche bekannt. Auch eine Technologiefirma, ein Verlag sowie sieben weitere Unternehmen kündigten ihren Gang auf das Börsenparkett für nächste Woche an.

