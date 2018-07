Brüssel (AFP) Die angekündigte Verstärkung der Sicherheitskräfte in Frankreich nach den Anschlägen in Paris gefährdet laut Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem die Haushaltsziele des Landes voraussichtlich nicht. "Sicherheit steht im Moment an erster Stelle", sagte Dijsselbloem am Montagabend nach einem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Die Summen, die von der Pariser Regierung bisher genannt worden seien, würden aber wahrscheinlich nicht dazu führen, "dass das Budget aus der Spur gerät".

