Berlin (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat dem Koalitionspartner SPD die Schuld an Verzögerungen beim neuen Asylpaket gegeben. Der eigentlich für Sonntag oder Montag geplante Kabinettsbeschluss sei "nicht gelungen, weil die SPD Einspruch eingelegt hat", sagte Kauder am Montagabend vor der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin. Die Sozialdemokraten seien "noch gleich hinten drauf mit neuen Forderungen" gekommen, kritisierte der CDU-Politiker.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.