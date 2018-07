Hamburg (AFP) Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger hat den vor knapp zwei Wochen verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) als großen Politiker gewürdigt. Er habe die für Staatsmänner elementaren Eigenschaften Vision und Mut verkörpert, auch wenn er sie für sich selbst nie reklamiert habe, sagte Kissinger am Montag in Hamburg in seiner sehr persönlichen Ansprache beim Trauer-Staatsakt für Schmidt in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis.

