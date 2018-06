Berlin (AFP) Die Paketdienste in Deutschland rechnen zu Weihnachten mit einem neuen Rekord. Der Zustelldienst DPD etwa erwartet in diesem Jahr 15 Prozent mehr Pakete und Päckchen als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. DPD werde erstmals täglich mehr als zwei Millionen Pakete zustellen, in Spitzenzeiten stündlich mehr als 300.000 Pakete deutschlandweit. Marktführer DHL Deutsche Post rechnet mit zehn Prozent mehr Paketen als im Vorjahr, wie ein Sprecher sagte. An Spitzentagen erwartet das Unternehmen demnach bis zu acht Millionen Pakete.

