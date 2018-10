Berlin (AFP) Linken-Parteichef Bernd Riexinger hat die Diskussion um Kontingente für Flüchtlinge in Europa als bloße "Ablösung" der bisherigen Diskussion um Obergrenzen kritisiert. "Die Unterscheidung zwischen Kontingenten und Obergrenzen müssen die Semantiker erklären", sagte Riexinger am Montag in Berlin. Beide Diskussionen hätten nur zum Ziel, den Schutz der Flüchtlinge herabzusetzen und seien "Wasser auf die Mühlen der AfD".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.