Berlin (AFP) Der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie hat die Europäer angesichts der Gewalttaten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zur Gelassenheit aufgerufen. "Die beste Rache ist Frieden. Geben wir das nicht auf! Wir leben im glücklichen Teil der Welt", sagte Rushdie gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe). Die Menschen in westlichen Staaten müssten sich keine Mitschuld an den Gewalttaten geben.

