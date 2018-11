Hamburg (AFP) Viele Verbraucher betrachten Kleidung laut Greenpeace als Wegwerfware. Knapp zwei Drittel der Deutschen sortieren ihre Kleidung aus, wenn sie ihnen nicht mehr gefällt, wie aus einer am Montag in Hamburg veröffentlichten Umfrage im Auftrag der Umweltorganisation hervorgeht. Die meiste Kleidung landet demnach im Müll oder in der Kleidersammlung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.