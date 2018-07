Berlin (AFP) Die deutschen Umweltverbände erwarten von der UN-Klimakonferenz in Paris eher ein Startsignal als eine fertige Lösung des Problems der globalen Erwärmung. "Paris liefert ungefähr die Hälfte der Miete", formulierte die Klimaexpertin des Umweltverbands WWF, Regine Günther, am Montag in Berlin ihre Erwartungen. Die Konferenz sei "ein wichtiger Meilenstein", aber eben "nur eine Zwischenstation".

