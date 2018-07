Paris (AFP) Der britische Premierminister David Cameron hat dem französischen Präsidenten François Hollande die Unterstützung seines Landes im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zugesichert. Er sei der "festen Überzeugung", dass sich Großbritannien an den Luftangriffen gegen den IS in Syrien beteiligen solle, sagte Cameron am Montag in Paris. Er will das britische Parlament bereits in der kommenden Woche über eine Ausweitung des Einsatzes abstimmen lassen.

