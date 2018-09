München (SID) - Bayern München muss beim Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen Olympiakos Piräus wohl auf David Alaba verzichten. Er zweifle daran, dass der 23 Jahre alte Abwehrspieler spielen kann, sagte Trainer Pep Guardiola am Montag: "Es ist schade, was passiert ist. Er kann nicht trainieren. Wir werden sehen."

Der Österreicher fällt wegen einer Kapselverletzung im linken Sprunggelenk aus, die er sich beim 3:1-Erfolg des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Samstag bei Schalke 04 zugezogen hatte. Alaba musste in der 83. Minute nach einem Foulspiel seines ehemaligen Teamkollegen Pierre-Emile Höjbjerg ausgewechselt werden. Alaba hatte nach dem Spiel noch leichte Entwarnung gegeben.

Verzichten muss Guardiola zudem weiter auf die verletzten Juan Bernat, Mario Götze, Franck Ribéry und Thiago.