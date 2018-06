Berlin (dpa) - Zweitligist FC St. Pauli hat mit einem Antrag zu den TV-Rechten für etwas Unruhe in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Nach Informationen des Fachmagazins "Kicker" forderte der Kiez-Club in einem Schreiben an Ligapräsident Reinhard Rauball und Christian Seifert, den Chef der Deutschen Fußball-Liga, dass bestimmte Vereine von der Verteilung der Einnahmen aus der Fernseh- und Gruppenvermarktung ausgeschlossen werden sollen. Dies betrifft vor allem die Werksvereine Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.