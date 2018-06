Mönchengladbach (SID) - Ibrahima Traoré glaubt fest an den ersten Sieg von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach im vierten Duell binnen neun Monaten mit dem FC Sevilla. "Wir spielen wieder einen tollen Fußball. Wenn wir gegen den FC Sevilla mit Mut spielen, dann werden wir auch gewinnen", sagte der Offensivspieler aus Guinea in einem SID-Interview vor dem Champions-League-Duell mit den Spaniern am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Die Gladbacher hatten unter ihrem alten Trainer Lucien Favre das Hinspiel in Andalusien nach drei Elfmetern in einer Halbzeit mit 0:3 verloren und auch die beiden Aufeinandertreffen im vergangenen Februar in der Europa League mit 2:3 und 0:1 abgegeben.

Für die noch sieglose Borussia geht es unter dem neuen Coach André Schubert am Mittwoch als Tabellenletzter der Gruppe D um die letzte Chance, zumindest noch in der Europa League überwintern zu können. Dazu muss ein Sieg gegen den Vorletzten Sevilla her, der seinerseits noch die Möglichkeit auf den Einzug ins Achtelfinale der Champions League hat. "Wir haben tolle Spiele gemacht gegen Manchester City und Juventus Turin, jetzt wollen wir zu Hause gewinnen", sagte Traoré, "dafür werden wir alles, alles, alles machen."

Nach den Terroranschlägen von Paris hat Ibrahima Traoré, der zuletzt beim 2:1-Erfolg gegen Hannover 96 einen Treffer erzielte, den Kopf wieder frei. Der 27-Jährige hat seine Familie, die in der französischen Hauptstadt lebt, an den Niederrhein geholt. "Das ist für mich eine Erleichterung. Wenn sie hier sind, muss ich mir keine Sorgen machen", sagte Traoré.