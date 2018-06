London (AFP) Die Zahl islamophober Attacken in Großbritannien hat nach den Anschlägen von Paris drastisch zugenommen. In der Woche nach dem 13. November seien 115 Angriffe gegen Muslime registriert worden, berichtete die Zeitung "The Independent" am Montag unter Berufung auf den Bericht einer Organisation namens "Tell Mama". Dies sei ein Anstieg um 300 Prozent. Die Dunkelziffer sei vermutlich weitaus höher. Die Attacken, verbal oder physisch, richteten sich demnach vor allem gegen Frauen mit Kopftuch oder Schleier im Alter zwischen 14 und 45 Jahren. Die Angreifer seien hauptsächlich Männer im Alter von 15 bis 35 Jahren gewesen.

