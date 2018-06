New York (AFP) Die legendäre britische Alternative-Band The Cure gehen nach achtjähriger Pause wieder auf Europa-Tour. Auftakt der 30 Konzerte ist am 7. Oktober in Helsinki, das Finale bestreiten die Musiker um Frontmann Robert Smith am 1. Dezember im Wembley-Stadion in London, wie die Band am Montag auf ihrer Website bekannt gab. Zuvor touren The Cure ab dem 10. Mai durch die USA. Angesichts der großen Nachfrage setzte das Management zwei Zusatzkonzerte im prestigeträchtigen Madison Square Garden in New York an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.