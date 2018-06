Jerusalem (AFP) Nach der Streichung aller russischen Urlauberflüge nach Scharm el Scheich auf der Sinai-Halbinsel weichen viele sonnenhungrige Russen auf das israelische Eilat am Roten Meer aus. Wie das israelische Tourismusministerium mitteilte, werden in dieser Woche die ersten elf Charterflüge der türkischen Fluglinie Pegasus aus Russland kommend in Eilat landen. Flughafen und Hotels in dem südisraelischen Badeort am Golf von Akaba konkurrieren mit Jordanien, der Türkei und Griechenland um hunderttausende russische Touristen, deren Ägyptenreisen gestoppt wurden.

