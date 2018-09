Bamako (AFP) Mali gedenkt der Opfer des Anschlags in Bamako: Am Montag hat eine dreitägige Staatstrauer für die 21 Menschen begonnen, die am Freitag bei der blutigen Geiselnahme in einem Hotel in der Hauptstadt Bamako getötet wurden. Auch die Regierungen der Nachbarländer Senegal, Mauretanien und Guinea ordneten eine dreitägige Trauer für die Opfer des Angriffs an.

