Rangun (AFP) Nach dem Erdrutsch an einer Jade-Mine im Norden Myanmars ist die Opferzahl weiter gestiegen. Mindestens 104 Menschen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, berichtete die regierungsnahe Zeitung "Global New Light of Myanmar" am Montag. Viele Menschen würden noch vermisst. "Die Bergungsarbeiten gehen heute weiter und wir finden immer noch Leichen", sagte Dashi Naw Lawn, Mitglied einer örtlichen Hilfsorganisation.

