Jerusalem (AFP) Aus dem Gazastreifen ist am Montag eine Rakete auf Israel abgefeuert worden. Das Geschoss sei in unbewohntem Gebiet im Süden des Landes eingeschlagen, teilte die Armee mit. Es sei niemand verletzt worden. Zuletzt hatten sich sunnitische Extremisten mit Verbindungen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) dazu bekannt, Israel mit Raketen aus dem Gazastreifen angegriffen zu haben. Nach Ansicht der israelischen Regierung ist jedoch die in dem Küstenstreifen regierende Hamas für solche Zwischenfälle verantwortlich.

