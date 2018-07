Hamburg (dpa) - Tausende haben dem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt in Hamburg die letzte Ehre erwiesen. Sie säumten die Straßen, als der Trauerzug vorbeifuhr. Eine Militärkapelle spielte das "Lied vom guten Kameraden", ehe der Bestattungswagen vor der Hauptkirche St. Michaelis losfuhr. Der Wagen fährt nun im Schritttempo Richtung Friedhof Ohlsdorf, wo Schmidt im Familiengrab beigesetzt werden soll. Zuvor hatte es in St. Michaelis einen Staatsakt für den am 10. November Gestorbenen gegeben.

