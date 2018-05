Paris (dpa) - In einem Vorort von Paris ist zehn Tage nach den Terroranschlägen ein weggeworfener Sprengstoffgürtel entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft in Paris bestätigte am Abend der dpa, dass der verdächtige Gegenstand eindeutig identifiziert sei. Laut Polizei lag das verdächtige Fundstück in einem Mülleimer in der Gemeinde Montrouge. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Nach Informationen des französischen Radiosenders France Info soll der Gegenstand den Sprengstoffgürteln ähneln, mit denen sich am 13. November in Paris sechs Attentäter in die Luft gesprengt hatten.

