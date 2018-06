Brüssel (dpa) - Die Terrorangst hat Brüssel fest im Griff. Den dritten Tag in Folge bleibt die U-Bahn in Belgiens Hauptstadt komplett geschlossen. Schulen, Universitäten, Schwimmbäder und Kinderkrippen sind geschlossen. Viele Einkaufszentren, große Geschäfte, Supermärkte, Banken und große Versicherungen bleiben ebenfalls zu. Märkte und Sportereignisse waren abgesagt. Die Polizei fahndet derweil weiter nach Salah Abdeslam. Er ist der Bruder eines der Selbstmordattentäter vom 13. November und soll an den Anschlägen in Paris beteiligt gewesen sein.

