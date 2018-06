Istanbul (AFP) Der Chef der prokurdischen türkischen Partei HDP ist am Sonntagabend womöglich einem Attentatsversuch entgangen. Auf das gepanzerte Fahrzeug von Selahattin Demirtas sei eine Kugel abgefeuert worden, als er durch die überwiegend kurdische Stadt Diyarbakir im Südosten des Landes gefahren sei, teilte seine Demokratische Volkspartei (HDP) am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das Geschoss sei in Kopfhöhe auf das Auto geprallt, habe die Scheibe aber nicht durchschlagen. Das Gouverneursbüro der Region wies die Darstellung aber zurück, Demirtas' Wagen sei beschossen worden.

