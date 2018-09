Paris (AFP) Anderthalb Wochen nach den Anschlägen in Paris ist in einem Vorort der französischen Hauptstadt möglicherweise ein Sprengstoffgürtel gefunden worden. Müllmänner hätten den verdächtigen Gegenstand am späten Montagnachmittag in Montrouge, einem Pariser Vorort im Süden der Hauptstadt, in einem Abfallbehälter entdeckt, verlautete aus Polizeikreisen. Es sei ein "Gürtel, der einem Sprengstoffgürtel ähneln könnte", dieser habe aber keinen Zündmechanismus gehabt. Der Gegenstand weise offenbar "die gleiche Anordnung" auf wie die Sprengstoffwesten, die mehrere Dschihadisten bei den Pariser Anschlägen vom 13. November gezündet hatten, hieß es von einer anderen Polizeiquelle.

