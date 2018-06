Miami (AFP) Fernsehstar Sofía Vergara ist unter der Haube. Die bestbezahlte US-Seriendarstellerin gab am Sonntag in einem Luxusresort in Palm Beach im Bundesstaat Florida ihrem Schauspielerkollegen Joe Manganiello das Ja-Wort. In einem trägerfreien spitzenbesetzten weißen Kleid und mit einem Orchideen-Strauß in den Händen wurde die 43-Jährige von ihrem 23-jährigen Sohn aus früherer Ehe, Manolo, zum Traualtar geführt.

