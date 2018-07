Rom (AFP) Der italienische Sportwagenbauer Ferrari will nach seinem rasanten Start an der Börse in New York seine Aktien auch an der Börse in Mailand anbieten. Ferrari teilte am Montag mit, künftig sollten die Anteile am Unternehmen an beiden Handelsplätzen zu kaufen und verkaufen sein. Ferrari hatte Ende Oktober neun Prozent seines Kapitals an die Börse gebracht. Der Kurs der Aktien mit dem vielsagenden Kürzel "RACE", angeboten zu 52 Dollar (49 Euro) das Stück, war am ersten Handelstag an der NYSE stark angestiegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.