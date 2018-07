Washington (AFP) Im Kampf gegen die Finanzierungsquellen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat die US-Luftwaffe nach eigenen Angaben am Wochenende 283 Öltanklaster zerstört. Die Angriffe am Samstag seien im Osten Syriens zwischen Hassaka und Deir Essor erfolgt, teilte das Pentagon am Montag mit. Der Ölschmuggel ist eine der zentralen Einnahmequellen der Dschihadisten und bringt der IS-Miliz Schätzungen zufolge jährlich 500 Millionen Dollar (469 Millionen Euro) ein.

