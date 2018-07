Kairo (AFP) Bei einem Autobombenanschlag im Norden der ägyptischen Sinai-Halbinsel ist am Dienstag mindestens ein Polizist getötet worden. Neun Menschen seien bei der Explosion vor einem Hotel in der Provinzhauptstadt Al-Arisch verletzt worden, berichteten Staatsmedien. Auf Fernsehbildern waren zerbrochene Fensterscheiben des Hotels, verkohlte Gliedmaßen und Auto-Wrackteile zu sehen. In dem Hotel waren Richter untergebracht, die den Ablauf der Parlamentswahl beobachten sollten.

