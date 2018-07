Brüssel (AFP) Die belgische Justiz hat am Dienstag im Zusammenhang mit den Pariser Anschlägen die Fahndung nach einem weiteren Verdächtigen gestartet: Es sei ein internationaler Haftbefehl gegen den 30-jährigen Mohamed Abrini ausgestellt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Er sei am 11. November zusammen mit dem flüchtigen Schlüsselverdächtigen Salah Abdeslam gesehen worden - er habe dabei am Steuer eines Clio gesessen, den die Attentäter zwei Tage später bei ihren Anschlägen in Paris nutzten.

