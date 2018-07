Paris (AFP) Als Folge der Terroranschläge von Paris könnte es auch in Deutschland zum Einsatz von Metalldetektoren im Bahnverkehr kommen. Die französische Umweltministerin Ségolène Royal sagte am Dienstag im Radiosender France Info, dass bei den internationalen Thalys-Schnellzügen noch in diesem Jahr in Paris und Lille und später auch in Köln Sicherheitsschleusen eingeführt werden sollen. Derweil will Brüssel nach dem Ausnahmezustand der vergangenen Tage am Mittwoch einen Schritt Richtung Normalität machen.

