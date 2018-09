Berlin (AFP) Die Allianz, der größte Versicherer der Welt, steigt aus der Kohle aus. "Wir werden nicht mehr in Bergbau- und Energieunternehmen investieren, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes beziehungsweise ihrer Energieerzeugung aus Kohle generieren", sagte der Chefinvestor der Allianz, Andreas Gruber, dem ZDF-Magazin "Frontal 21", das am Dienstag ausgestrahlt werden soll. Der Abbau werde über die nächsten sechs Monate per Aktien erfolgen. Bei festverzinslichen Anlagen werde die Allianz zwar keine Verkäufe tätigen, "aber wir werden unsere bestehenden Investments auslaufen lassen".

