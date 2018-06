Leipzig (AFP) Unbekannte haben einen Anschlag auf die Privatwohnung des sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow (CDU) in Leipzig verübt. Mehrere Täter warfen in der Nacht zum Dienstag mit Pflastersteinen mehrere Fensterscheiben der Wohnung ein, wie ein Polizeisprecher in Leipzig sagte. Anschließend versuchten sie, Behälter mit Buttersäure durch die zerstörten Fenster in die im Hochparterre gelegenen Wohnung zu werfen. Zeugen sahen mehrere schwarz gekleidete Menschen weglaufen.

