Essen (AFP) Im Zusammenhang mit den Risiken des Klimawandels klagt nach Angaben von Umweltschützern erstmals ein Betroffener gegen ein Unternehmen in Europa: Der peruanische Kleinbauer Saul Luciano Lliuya verklagt den deutschen Energiekonzern RWE wegen Gefahren durch Abschmelzen der Andengletscher auf knapp 20.000 Euro, wie die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch am Dienstag mitteilte. In der Klage beim Landgericht Essen macht der Kleinbauer demnach geltend, RWE sei maßgeblich mitverantwortlich für die Gletscherschmelze und die dadurch entstehende Bedrohungslage für sein im Gebirgstal gelegenes Haus.

