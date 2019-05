Berlin (AFP) Deutschlands Banken und Investoren sind im internationalen Vergleich übermäßig stark an der Finanzierung der Kohleindustrie beteiligt. So habe die europäische Braunkohleindustrie allein zwischen 2010 und Mitte 2015 aus Deutschland rund 8,7 Milliarden Euro durch Kredite und Aktienkäufe erhalten, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Umweltschutzorganisation Urgewald hervorgeht. In den USA, Großbritannien oder Frankreich dagegen deute der Trend unter Großinvestoren klar von Kohle und anderen fossilen Energieträgern weg.

