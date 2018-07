Braunschweig (AFP) Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ein zweites Ermittlungsverfahren gegen den Volkswagen-Konzern eingeleitet. Es gehe um den Vorwurf der Steuerhinterziehung durch falsch angegebene CO2-Werte bei Fahrzeugen des Autobauers, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Braunschweig. Es läuft bereits ein Ermittlungsverfahren wegen der Manipulationssoftware in Diesel-Motoren.

