Straßburg (AFP) Die EU-Kommission hat die Kritik der deutschen Sparkassen an ihren Plänen für eine gemeinsame europäische Einlagensicherung zurückgewiesen. Zwar müssten alle Banken in das System einzahlen, die Beiträge hingen aber von einem für jedes Institut erstellten Risikoprofil ab, sagte EU-Finanzkommissar Jonathan Hill am Dienstag bei der Vorstellung der Pläne in Straßburg. "Sichere Banken zahlen weniger Beiträge, weniger sichere Banken zahlen höhere Beiträge." Darüber hinaus würden auch deutsche Banken profitieren, wenn das europäische Bankensystem insgesamt sicherer werde.

