Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will bis zum Jahr 2024 eine europaweite Einlagensicherung für Bankguthaben aufbauen. Das dazu nötige System solle in drei Schritten errichtet werden und nach und nach nationale Einlagensysteme vergemeinschaften, wie es am Dienstag aus EU-Kreisen vor Veröffentlichung der Pläne hieß. Die Einlagensicherung soll Kunden bei einem Zusammenbruch von Banken für mögliche Verluste entschädigen. Sie soll auch verhindern, dass europäische Banken in Krisen noch stärker unter Druck geraten, weil die Kunden ihre Gelder nicht mehr sicher glauben und diese abziehen.

