Berlin (AFP) Die Folgen des Klimawandels werden in den kommenden Jahrzehnten auch in Deutschland stärker spürbar werden. Auf entsprechende Ergebnisse einer aktuellen Vulnerabilitätsanalyse (Verwundbarkeitsanalyse) wiesen das Umweltbundesamt und der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Berlin hin. Bis Mitte des Jahrhunderts dürfte demnach besonders die Gefahr von Hochwassern oder Hitzewellen zunehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.