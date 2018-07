Berlin (AFP) Hartz-IV-Empfänger, die vom Jobcenter einen Kredit etwa zur Begleichung der Stromrechnung erhalten haben, werden bei der Rückzahlung künftig entlastet. Der Umfang der Rückzahlung darf künftig nur noch zehn Prozent statt bislang 30 Prozent des Arbeitslosengeldes betragen, wie eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums am Dienstag in Berlin sagte. Eine entsprechende Anweisung an die Jobcenter werde die Bundesagentur für Arbeit (BA) erteilen.

