Frankfurt/Main (AFP) Die japanischen Autobauer sind der deutschen Konkurrenz einer Analyse zufolge davongefahren. Im dritten Quartal steigerten sie ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent, ihren Gewinn sogar um 25 Prozent, wie die Beratungsgesellschaft Ernst & Young am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Die deutschen Autobauer konnten demnach nicht mithalten.

