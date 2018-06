Bielefeld (AFP) Hinweise auf den flüchtigen Terrorverdächtigen Salah Abdeslam haben in Ostwestfalen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach ersten Ermittlungen bestätigte sich der Verdacht zunächst nicht, wie die Polizei Bielefeld am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte es demnach einen Hinweis gegeben, dass sich der Verdächtige im Kreis Minden-Lübbecke aufhalten könnte. Der Einsatz dauerte am Dienstagnachmittag zunächst weiter an.

