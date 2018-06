Kassel (AFP) Der Düngemittel-und Salzhersteller K+S hat angesichts laufender behördlicher Prüfungen im Zusammenhang mit der Entsorgung salzhaltiger Produktionsabwässer aus dem hessisch-thüringischen Abbaurevier vor möglichen Produktionseinschränkungen gewarnt. Wie der Konzern am Montag in Kassel mitteilte, darf er seine Abwässer ab dem 1. Dezember nur noch in die Werra einleiten; die Verpressung in den Boden zumindest bis zum Erlass einer Übergangsregelung wird demnach nicht mehr möglich sein.

