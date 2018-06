Berlin (AFP) Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) hat eine kindgerechtere Ausstattung der Erstaufnahmeeinrichtungen in Deutschland gefordert. Der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, sprach sich am Dienstag in Berlin dafür aus, für die Kinder in den Unterkünften bessere Bedingungen zu schaffen. Dort gebe es zu wenig Spiel- und Lernangebote für die Kinder, die aus Sicht der Organisation so kurz wie möglich dort bleiben sollten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.