Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am kommenden Montag auf der UN-Klimakonferenz in Paris sprechen. Das geht aus der vom UN-Klimasekretariat auf seiner Webseite veröffentlichten Rednerliste hervor. Merkels Redebeitrag ist demnach für Montagnachmittag vorgesehen. Eine Bestätigung der Bundesregierung für die Reisepläne der Kanzlerin lag allerdings am Dienstag zunächst noch nicht vor.

