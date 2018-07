Berlin (AFP) Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat einen besseren Schutz für Flüchtlingsfrauen vor Gewalt in Deutschland gefordert. Der Verband legte am Dienstag in Berlin ein Gutachten vor, wonach Flüchtlingsfrauen mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wenn sie sich in Deutschland vor Gewalt in Sicherheit bringen wollen. Die Rede ist demnach von "erheblichen Zugangshürden zu Schutz- und Hilfeeinrichtungen". Der Verband äußerte sich anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am Mittwoch.

