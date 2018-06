Berlin (AFP) Einer der Attentäter von Paris ist nach Informationen der Zeitung "Welt" vermutlich vor seiner Tat über Deutschland nach Frankreich gereist. Das berichtete die Zeitung am Dienstag in ihrer Onlineausgabe unter Berufung auf Sicherheitskreise. Demnach soll der Mann mit einem syrischen Pass unter dem Namen Ahmad al-Mohammad gereist sein. Er sei vor wenigen Wochen als Flüchtling im bayerischen Feldkirchen registriert worden. Zuvor war er dem Bericht zufolge am 3. Oktober erstmals auf der griechischen Insel Leros aufgetaucht. Er soll anschließend weiter über Mazedonien, Serbien, Kroatien und Österreich nach Deutschland gereist sein, berichtete die "Welt" weiter.

